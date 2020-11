Fiume Modione, Mareamico:" Chiediamo di vigilare e scoprire la causa del grave inquinamento"

di: Comunicato Stampa - del 2020-11-16

Nelle scorse settimane Mareamico si è recata presso il fiume Modione di Selinunte, poiché da informazioni assunte risultava essere di colore nero. In quella occasione abbiamo portato in loco alcune bande di spugna ed un particolare strizzatore, per cercare di prelevare le acque probabilmente inquinate, al fine di essere analizzate.

Il giorno dopo infatti abbiamo portato i campioni presso un laboratorio privato di Agrigento, il Biosearch S.R.L., che ha riscontrato un elevato indice B.O.D., segnale chiaro di sofferenza di tali acque, un elevato concentrazione di azoto ammoniacale, che è il segnale di inquinamento da scarichi fognari e l’apprezzabile presenza di olii e grassi, che provano lo sversamento nel fiume di acque di vegetazione, da parte dei frantoi della zona. Tutto ciò ci fa concludere che le acque del fiume Modione sono molto inquinate per la contemporanea presenza delle acque di vegetazione ed anche da scarichi civili.

Ovviamente non sappiamo se la causa dell’inquinamento organico sia causato da scarichi abusivi o dal mal funzionamento dei depuratori, certamente questa zona particolarmente bella dal punto di vista naturalistico, paesaggistico ed archeologico, non merita una tale grave condizione.

Pertanto chiediamo alle Forze dell’Ordine, all’ARPA provinciale, all’ASP ed al sindaco di Castelvetrano, quale massima autorità sanitaria, di vigilare e scoprire la causa di tale grave inquinamento.