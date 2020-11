Sanificazione presso la Caserma dei Vigili del Fuoco. Tamponi rapidi grazie a intervento della Croce Rossa

del 2020-11-16

Un tampone positivo nella caserma dei vigili del fuoco di Castelvetrano ha fatto scattare il protocollo che ha previsto l'esame per tutti i Vigili del Fuoco che è stato effettuato. Ieri il primo presso la sede della croce rossa che ha dato esito negativo per tutto mentre domani si saprà l'esito del secondo tampone per il vigile del fuoco.

Nella giornata di ieri la caserma dei Vigili è stata sanificata dal nucleo Nbcr di Trapani. Un grazie da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco va alla grande solerzia e disponibilità della Croce Rossa di Castelvetrano con in testa il suo presidente Peppe Cardinale.