Atterato a Birgi il nuovo aereo brandizzato Lazio di Tayaranjet. Ombra: «Motivo di orgoglio per noi»

del 2020-11-16

Non è sfuggito ai più attenti appassionati di curiosità aeronautiche il nuovo aeromobile della Lazio, squadra di calcio del presidente Claudio Lotito, stazionato nel piazzale dell'aeroporto di Trapani Birgi. Si tratta di un Boeing 737/300 Classic, completamente personalizzato, con i colori del club celeste, bianco e blu, lo stemma della società e l'aquila stilizzata sulla coda. Il velivolo è fornito dalla Tayaranjet, compagnia aerea bulgara con management italiano, che ha esperienza ventennale nel settore.

Al Vincenzo Florio è arrivato sabato 14 novembre intorno alle ore 22, dopo essere stato presentato alla squadra, la mattina, all'aeroporto di Roma Ciampino. Il velivolo non è a uso esclusivo del club, ma svolgerà le normali funzioni salvo poi essere dedicato ai biancocelesti quando la squadra dovrà partire per le trasferte.

Sarà di base a Trapani e destinato a coprire le nuove tratte sociali da e per Ancona, Perugia e Trieste. «Ospitare il primo aereo brandizzato di una squadra italiana - ha commentato Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi - è per noi fonte di interesse e buon augurio, non tanto per questioni calcistiche, non trattandosi di colori siciliani, ma per il pregio di un'iniziativa che in un momento buio sa guardare avanti con entusiasmo, come facciamo noi nel nostro aeroporto».

Tayaranjet e la Lazio insieme per un primato italiano Il primo volo della squadra di calcio Lazio è in programma per venerdì 20 novembre, alla vigilia della gara con il Crotone, quando dovrà dirigersi in Calabria per disputare l'ottava giornata di campionato. Anche il team di Simone Inzaghi quindi al pari di club come Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester United e Bayern Monaco, ha il suo aereo brandizzato, prima e unica squadra italiana. Tayaranjet ha scelto come slogan aziendale dell'iniziativa: «Solo con il cuore si può toccare il cielo».

«E’ motivo d’orgoglio per noi - ha riferito il presidente Paolo Di Grandi - avere dato il primo aereo brandizzato ad una squadra di calcio in Italia così blasonata perché la nostra mission è quella di innovare e di essere all’avanguardia nel mondo trasporto aereo e nel management del presidente Lotito, abbiamo trovato lo stesso spirito che ci anima».