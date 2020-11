Screening in Provincia di Trapani nel weekend. Ecco i risultati dei tamponi rapidi

del 2020-11-15

Si è conclusa anche la seconda giornata di Screening Epidemiologico Covid-19. Le due giornate sono state organizzate, come la scorsa settimana, dall'Asp di Trapani, su iniziativa dell'ANCI. A Castelvetrano sono stati effettuati in totale 1434 tamponi rapidi e 32 persone sono risultate positive al virus. Come da prassi per questi soggetti sarà disposto il tampone molecolare per confermare la positività o men

Qui i dati di oggi relativamente a numero tamponi rapidi e soggetti risultati positivi:

Trapani: 1197, 16

Erice: 867, 9

Valderice: 924, 10

Custonaci: 433, 4

Alcamo: 1302, 5

Castellammare: 569, 0

Marsala: 1642, 12

Castelvetrano 837,15 (Il dato include anche cittadini dei paesi viciniori)

Partanna: 873, 7

Campobello: 912, 4

Mazara: 1845, 43

Salemi: 1081, 7

"Un grazie sincero - rivolto dall'Amministrazione Comunale del Comune di Castelvetrano - alla Croce Rossa, alla Polizia Municipale all'Asp di Trapani per lo straordinario impegno profuso ed il lavoro svolto da tutti".