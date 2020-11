Lancio di un sasso contro auto nei pressi del Viale Roma. La denuncia di una lettrice: “Grande spavento”

di: Redazione - del 2020-11-16

Tanta paura e per fortuna, si registrano solo danni materiali, dopo che domenica pomeriggio intorno alle 16.30, un’auto veniva colpita da un sasso lanciato da ignoti dal parco giochi in piazza della Repubblica, vicino viale Roma a Castelvetrano. A segnalarlo alla redazione di Castelvetranonews una lettrice, che così racconta il grave accaduto: “Mentre percorrevo la strada in automobile in direzione Viale Roma, venivo raggiunta da un sasso, con ogni probabilità lanciato da qualcuno che si trovava nel parco giochi, che colpiva il parabrezza anteriore della mia auto, crepandone il vetro. Scesa dall’auto molti ragazzini si sono velocemente dileguati.”

“Ho quindi chiamato i carabinieri per segnalare l’accaduto, - continua - hanno preso nota della segnalazione. Solo oggi potrò effettuare la denuncia contro ignoti. I danni – per fortuna solo materiali - saranno ovviamente a mio carico. Inutile sottolineare la pericolosità per l’incolumità delle persone di azioni simili.“

Come non essere d’accordo con la nostra lettrice: il sasso avrebbe potuto raggiungere la persona alla guida dell’auto e causare ferite più o meno gravi. Si auspica che il senso civico motivi chi ha compiuto questo gesto, magari un ragazzino, a non ripeterlo mai più. Le persone in grado di fornire informazioni sull'autore del lancio del sasso, contattino i Carabinieri.