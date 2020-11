Diramata allerta meteo dalla Protezione Civile fino alle 24 di oggi. Prestare attenzione

di: Redazione - del 2020-11-16

Diffuso un bollettino della protezione civile per il rischio idrogeologico ed idraulico a causa del meteo dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, martedì 16 novembre. Si raccomanda di prestare attenzione e di non uscire di casa per percorrere le strade più a rischio ad allagamenti della città.

Evitare di sostare nei luoghi interrati e seminterrati ed il transito durante gli eventuali episodi temporaleschi.