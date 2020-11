Covid, ancora casi in aumento rispetto a ieri. Ecco la situazione ad oggi

del 2020-11-18

Aumenta il numero delle persone positive in Provincia di Trapani.

I positivi sono 2562 (+374 rispetto a ieri che erano 2188) Ecco la ripartizione tra comuni: Trapani 619 Marsala 415 Alcamo 380 Mazara del Vallo 308 Castelvetrano 185 Erice 109 Castellammare del Golfo 81 Pantelleria 69 Paceco 61 Valderice 55 San Vito Lo Capo 49 Custonaci 45 Salemi 32 (3 casi in più rispetto a ieri) Petrosino 27 Partanna 26 (uguale a ieri) Gibellina 25 (due casi in più rispetto a ieri ) Campobello di Mazara 25 (7 casi in più di ieri) Calatafimi-Segesta 11 Salaparuta 7 Favignana 5 Buseto Palizzolo 4 Vita 3 Santa Ninfa 3 Poggioreale 1