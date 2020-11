CVetrano, scontro tra auto e scooter. Sul posto Ambulanza e Polizia Municipale

del 2020-11-18

Scontro tra una auto (Fiat Punto rossa) e una moto (che viaggiava in direzione Campobello di Mazara) questa sera nella strada che da via Campobello porta a Triscina. L’incidente pare sia stato causato da una mancata precedenza mentre l’auto si apprestava ad entrare dentro una proprietà privata. Sul posto il 118. L’uomo a bordo del motore ha accusato dolori agli arti ed è stato trasportato in Ospedale. Sul posto i vigili urbani di Castelvetrano.