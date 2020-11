Trapani: minorenne arrestato dai Carabinieri per spaccio di stupefacenti

di: Comunicato Stampa - del 2020-11-19

Nella giornata di martedì appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, O.G. trapanese classe 2004.

Durante lo svolgimento di un mirato servizio antidroga nelle zone della via Rodolico, i militari dell’Arma, a seguito di un breve appostamento notavano il via vai di persone dall’ingresso di una palazzina che sostavano all’interno solo pochi secondi. Fatta irruzione nell’atrio del palazzo, colto di sorpresa, nascosto in un angolino vi era un giovanissimo, conosciuto agli operanti, che da subito dichiarava nervosamente di non avere nulla con se.

I Carabinieri decidevano di sottoporre il ragazzo a perquisizione personale per vederci chiaro. Da subito veniva rinvenuta, all’interno della tasca della tuta, la somma contante di euro 250 suddivisa in banconote di piccolo taglio, approfonditi i controlli dagli slip, il giovane estraeva un barattolo a forma circolare dal diametro di cm.10, che consegnava ai militari. Una volta aperto tale barattolo si constatava che all’interno era diviso in due parti con un pezzo di cartone fissato a mezzo nastro adesivo trasparente.

Una parte conteneva nr.15 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, come successivamente accertato col narcotest, avvolte singolarmente in carta stagnola dal peso complessivo di gr.7,12 e l’altra parte conteneva nr.16 dosi di sostanza stupefacente del tipo crack, avvolte singolarmente in carta stagnola dal peso complessivo di gr.7,74, il tutto sottoposto a sequestro penale. Il giovane veniva per ciò tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Palermo, come disposto dall’A.G. competente.

Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno in netta crescita nell’ultimo periodo nel nostro territorio.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani