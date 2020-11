Partanna, appaltati lavori per illuminazione interna e diffusione sonora all'interno della Chiesa Madre

di: Redazione - del 2020-11-20

I lavori di realizzazione dell’illuminazione interna e della diffusione sonora della Chiesa Madre di Partanna, sono stati affidati alla ditta Di Nica Costruzioni di Agrigento per un totale complessivo di € 50.239,53 (importo ribassato di € 48.688,17, cui vanno aggiunti € 1.551,36 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Il termine per la presentazione delle offerte, avvenuta interamente in modalità telematica, era stato fissato per il giorno 09 ottobre 2020 alle ore 14:00 ed entro tale termine perentorio, erano pervenute due offerte. Tra queste, la ditta Di Nica Costruzioni ha offerto un ribasso maggiore, nella misura del 5,111%.