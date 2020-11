Impianto eolico Partanna e Castelvetrano? Presentato progetto. Ecco dove potrebbe sorgere

di: Redazione - del 2020-11-21

Presto potrebbe sorgere un altro impianto eolico nel nostro territorio. Infatti, la GR Value Development S.r.l con sede legale a Milano, ha realizzato un progetto di un impianto eolico, e delle relative opere di connessione, da realizzare tra Partanna e Castelvetrano, in località contrada “Favara”, di potenza complessiva di 28 Mw, denominato “Bartannah”.

Nei giorni scorsi la società milanese ha presentato l’istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, caricando sul portale WEB si-vvi.regionesicilia.it gli elaborati progettuali, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.

Le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati hanno tempo 30 giorni per verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione e possono assegnare al proponente un termine, non superiore a 30 giorni, per eventuali integrazioni.

Trascorsi i suddetti termini si procederà alla pubblicazione dell’avviso pubblico del quale i Comuni di Castelvetrano e Partanna sono onerati a darne informazione nell’albo pretorio.

Dalla pubblicazione dell’avviso e per la durata di 60 giorni, il pubblico interessato potrà prendere visione della suddetta documentazione e presentare eventuali osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale.