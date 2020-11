Salemi, il Castello si illumina di blu per la Giornata dei diritti dell'infanzia Unicef

di: Comunicato Stampa - del 2020-11-20

Salemi illuminerà di blu il simbolo della città, il suo Castello normanno svevo, per aderire alla campagna indetta dall'Unicef "Go Blue" per la Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. L'obiettivo è di tutelare i diritti di ogni bambino, bambina e adolescente.

L’iniziativa è condivisa dalla Sezione FIDAPA BPW ITALY di Salemi in collaborazione con il Comitato provinciale Unicef di Trapani La Presidente Anna Rapallo Pilocane ringrazia l'Amministrazione Comunale di Salemi per il sostegno dato a questa importante campagna dedicata ai bambini.