CVetrano, il lettore scrive: "Centro storico e non solo senza acqua". Replica del Comune: "Tecnici a lavoro per ripristinare la normale erogazione"

del 2020-11-21

In Redazione sono arrivate molte segnalazioni in merito alla mancata erogazione di acqua potabile nel territorio castelvetranese e soprattutto in via Selinunte 29.

Ecco la replica del Comune arrivata a mezzo di comunicato stampa:"Stamane, a causa di un guasto verificatosi ad una valvola elettromeccanica, si è verificata la mancata erogazione dell'acqua in parte del centro storico. I tecnici sono già all'opera per capire l'entità del guasto e porvi rimedio.Sarà data opportuna comunicazione non appena il servizio di erogazione potrà riprendere.