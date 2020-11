Toni Pellegrino è il parrucchiere per “Know Thyself”

del 2020-11-23

(ph. Toa Heftiba / Unsplash)

La Sicilia non è affatto nuova per essere la terra natia di grandi talenti in ogni campo e in ogni epoca, da Archimede al compianto Andrea Camilleri. In tempi più recenti anche in ambito musicale la comunità di Castelvetrano è onorata del lustro internazionale apportato dal cantante castelvetranese Piero Ferro , con le sue collaborazioni di alto valore anche oltre i confini nazionali.

Al bollettino dei brillanti risultati della Sicilia dei professionisti va aggiunta la notizia della collaborazione siglata dal il brand "TONIPELLEGRINO - Art and science for hairdressing" , che ha come direttore creativo del gruppo per l'appunto Toni Pellegrino.

Dopo essersi formato nelle Accademie Toni&Guy di Londra e Milano, con la sua tenacia e dedizione al lavoro, Pellegrino nel 1998 ha aperto il suo primo salone scegliendo di tornare a casa. E sarà proprio in Sicilia che nel 2016 nasce "TONIPELLEGRINO - Art & Science for Hairdressing": il suo progetto aziendale a 25 anni dall'inizio della sua carriera, per portare nella sua amata isola la filosofia dell'Arte come fonte d’ispirazione, come creatività, come preziosa sartorialità e Scienza come studio costante, come morfologia.

È stato proprio quest'ultimo ad essersi preso cura delle operazioni di acconciature delle capigliature di tutte le persone che hanno prestato la propria immagine alle riprese del suggestivo video “Know thyself”, con cui Luisa Beccaria ha presentato alla stampa e ai buyers di tutto il mondo la sua raffinata collezione di abbigliamento femminile per la prossima stagione Spring - Summer 2021 in occasione della Milano Fashion Week.

Per esaltare il tipico stile delicato e raffinato della produzione di questa maison, è stato scelto il Feudo del Castelluccio situato nel territorio di Noto (Siracusa): una meravigliosa tenuta storica di proprietà della famiglia Beccaria - Bonaccorsi comprensiva dell'antica struttura padronale immersa nella natura, per raccontare con il girato una storia senza tempo basata su solidi principi della tradizione siciliana.

Un messaggio arricchito da richiami poetici, della letteratura e della pittura rinascimentale, che ha visto il coinvolgimento di tutti i membri della famiglia Beccaria, insieme ad alcuni amici, come testimonial ideali del proprio marchio.

Nulla è lasciato al caso. Dal richiamo al pane ed olio nel rispetto dei valori più antichi, al look sobrio della fondatrice Luisa Beccaria, della figlia Lucilla Bonaccorsi e delle altre giovani. Donne adornate da un trucco molto soave e acconciate con la piastra per capelli professionale per dare un certo ordine e leggiadria , un abbigliamento privo di fronzoli ma ugualmente prezioso per i raffinati tessuti e dei sapienti lavorazioni le colorazioni che conferiscono un fascino etereo.

La stessa raffinata semplicità che contraddistingue i modelli di questo brand italiano, da sempre orientato verso il comfort senza perdere il loro stile raffinato come i richiami visibili nel videoclip che raccontano di mani esperte che sanno come valorizzare i tessuti, i pizzi e le texture di valore.

La cura del make-up è stata affidata a Fausto Cavaleri, beauty director di numerosi editoriali per le riviste fashion nazionali e internazionali più blasonate. Luisa Beccaria ha affidato la regia del video a Lola Montes Schnabel.