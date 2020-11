BonuSicilia: Ecco l'elenco delle 55.105 imprese ammesse

del 2020-11-22

Come racconta https://incentivisicilia.it/ sono state pubblicate le graduatorie delle imprese ammesse al contributo previsto dal Bando BonuSicilia. In totale sono 55.105 le imprese siciliane che riceveranno subito il contributo a fondo perduto a sostegno delle imprese siciliane finanziato dalla Regione Siciliana. Dopo il flop del click day,i 125 milioni di euro messi a bando sono stati suddivisi tra le imprese richiedenti. Il contributo spettante sarà di 2.156,65 € per ciascuna impresa che ne ha fatto richiesta.

