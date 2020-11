Il lettore scrive: "Rifiuti abbandonati in strada a CVetrano. Perchè tutta questa inciviltà?"

di: Redazione - del 2020-11-22

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione Calogero Cardinare il quale si è rivolto alla nostra Redazione per segnalare l'ennesimo caso di incivile abbandono di rifiuti: "Questa mattina percorrendo via Milazzo lo spettacolo che mi si e' parato davanti giunto all'angolo della via Rampingallo e' stato a dir poco scandaloso, un enorme accumulo di sacchetti colmi di spazzatura occupava gran parte del marciapiede facendo bella mostra di se'..davvero raccapricciante, in pieno centro storico!

Confesso ha suscitato in me tanta rabbia ed indignazione. Badate bene, questa testimonianza non vuole essere un pungolo per la civica amministrazione affinche' ponga fine a questo sconcio sensibilizzando la ditta a provvedere immediatamente alla rimozione, no affatto, l'esatto contrario, piuttosto una esortazione a lasciare tutto in quello stato.

Il servizio di raccolta e' puntuale ed efficiente per cui gli abbandoni non hanno alcuna giustificazione se non quella di gradire da solerti zozzoni una "rassicurante" discarica sotto casa, perche' non accontentarli!"