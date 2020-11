Siringhe abbandonate nei pressi del vecchio Ospedale. Area bonificata dalla Sager Ecoburgos

di: Redazione - del 2020-11-23

Continua l’abbandono di siringhe da parte di tossicodipendenti sulla scalinata attigua al palazzo Informagiovani di via Selinunte. Sul posto, viene segnalata la persistente presenza di siringhe nascoste anche sotto le pietre.

Ancora una volta la Sager Eco-Burgus ha provveduto alla bonifica della scalinata che porta verso il vecchio Ospedale di Castelvetrano.

La speranza è che il fenomeno non continui, come, invece, sta succedendo anche in questi giorni già difficili a causa del Covid.