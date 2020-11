Fototrappole in azione a Castelvetrano. Potenziata azione di contrasto contro gli incivili

del 2020-11-25

Sono state oggi collocate le prime tre fototrappole da parte dei Vigili Urbani di Castelvetrano per individuare chi continua a non rispettare le regole gettando spazzatura per le vie anche del centro storico, soprattutto nella Via Rampingallo

Grazie ad un apposito cestello, come si vede nella foto, nella Via IV Novembre sono iniziate le prime operazioni di istallazioni con l'auspicio possa essere un deterrente per chi ancora fatica a rispettare le regole.