Autostrada CVetrano-Gela, Alfano: "È un percorso lungo, ma il primo passo è stato fatto"

2020-11-26

Passi avanti per quanto riguarda l'Autostrada Castelvetrano-Gela. Ecco le parole del Sindaco Alfano: "Nella giornata odierna sono stato in video-conferenza con il vice-ministro Giancarlo Cancelleri, il responsabile coordinamento progettazione-direzione lavori dell’ Anas Antonio Scalamandrè e diversi sindaci dei territori interessati.

È un’opera imponente che prevederebbe un impegno di spesa da 1,5 miliardi che accorcerebbe di molto le distanze in Sicilia. Siamo alle fasi finali degli studi di fattibilità , aggiornati sulla base dei recenti dati di traffico e degli attuali costi di costruzione.

Dobbiamo essere chiari: È un percorso che sarà lungo perché siamo alle fasi preliminari rispetto ad una realizzazione effettiva dell’autostrada, ma anche un lungo viaggio inizia con un primo passo e sono convinto che questo primo passo è stato fatto e siamo pronti al secondo passo. Vi tengo aggiornati per ulteriori novità, fiducioso che le valutazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito agli studi siano positivi per mettere un ulteriore tassello in un mosaico complesso ma ambizioso".