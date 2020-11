Chi si aggiudicherà i playoff in Serie B?

di: Luca Beni - del 2020-11-26

(ph. canale58.com)

Come molti di voi sapranno, la Serie B - così come ogni campionato italiano che prevede una promozione alla serie più alta - permette alle squadre arrivate dalla terza posizione in giù di disputare un torneo di playoff, vale a dire un torneo che consente di lottare per occupare la terza posizione e quindi salire in Serie A.

Si tratta del momento più concitato e più acceso del campionato di Serie B. Un periodo in cui le squadre si danno battaglia all’ultimo minuto, e in cui ogni secondo in più risulta prezioso per poter cercare il gol in grado di regalare la promozione. Insomma, è il periodo più divertente, non solo tra gli appassionati di Serie B ma anche tra chi segue la Serie A.

Ma quali sono le squadre candidate ad aggiudicarsi i playoff di Serie B, accedendo dunque alla Serie A?

Chievo Verona

Come già detto, i playoff di Serie B coinvolgono le squadre dalla terza all’ottava posizione in classifica. Le prime due posizioni, quindi, promuoveranno direttamente le rispettive squadre in Serie A e tra queste, anche secondo i migliori pronostici Serie B , rientreranno molto probabilmente Lecce e SPAL.

Tra le squadre che potrebbero arrivare dalla terza posizione in giù, vi è sicuramente l’esperto Chievo Verona, che già dall’anno scorso tuttavia ha sofferto delle difficoltà a livello di gioco, non riuscendo a tornare in A. L’esperienza dei gialloblù è molta, inoltre la squadra è guidata da mister Aglietti, protagonista in positivo l’anno scorso con la promozione dell’Hellas Verona in Serie A.

Grazie anche ad un organico eccellente, che vede nomi importanti per la B come Ciciretti, Dorđević, Garritano e Giaccherini, gli scaligeri potrebbero guadagnare la promozione in A, riportando nella massima divisione ben due squadre veronesi, qualora l’Hellas dovesse riconfermare le ottime prestazioni dell’anno scorso salvandosi.

Salernitana

La Salernitana rappresenta una delle sorprese del campionato 2020/2021. Sin dall’inizio infatti è riuscita ad imporsi tra le prime posizioni, mostrando un calcio solido e concreto. La squadra di mister Castori ha già ottenuto infatti 4 vittorie e una sola sconfitta, e le cifre sono destinate molto probabilmente ad evolvere in meglio.

A livello di organico, probabilmente la Salernitana risulta di poco inferiore al Chievo Verona, ma potrebbe comunque rappresentare un’ottima contendente alla vittoria dei playoff. Una squadra da temere, che forse è stata anche sottovalutata dalle rivali finora incontrate.

Frosinone

La promozione del Frosinone, qualora dovesse raggiungere la vetta del torneo dei playoff di Serie B, sancirebbe un altro grande traguardo di allenatori reduci dell’Italia del Mondiale 2006. La squadra infatti è guidata da mister Alessandro Nesta, il quale è a capo di un gruppo piuttosto solido e puntellato di giocatori ricchi di esperienza.

Ciò che contraddistingue il Frosinone è anzitutto l’esperienza recente in Serie A, che ha impresso nella società la consapevolezza di come si deve giocare un campionato di Serie B per salire nella massima competizione.

Nonostante un avvio di campionato incerto, il Frosinone potrebbe rappresentare una delle contendenti alla vittoria dei playoff, anche se - a nostro modo di vedere - difficilmente riuscirà a centrare l’obiettivo. Tuttavia la Serie B è imprevedibile, dunque il Frosinone rientra tra i nostri pronostici dei vincitori finali del torneo.