Da Consiglio Comunale ok a riduzione del 10% gettone dei consiglieri. Passa mozione per sportello imprese in crisi. Bocciata mozione per favorire adozioni cani

di: Redazione - del 2020-11-25

Si è chiusa martedì 24 novembre la seduta di consiglio comunale a Castelvetrano, che era stata convocata per il giorno prima, lunedì 23 novembre, con l’approvazione della proposta di riduzione del 10% del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali. Le somme così recuperate saranno destinate alla manutenzione stradale e all’illuminazione pubblica.

Ritirata la delibera di ratifica delle variazioni di bilancio dal presidente del consiglio Patrick Cirrincione, sentito il parere della segretario generale del comune, mentre è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018/2020.

Approvata la mozione del gruppo consiliare “Bene comune” (costituito dai consiglieri Coppola, Maltese e Ditta), che riguardava la violenza contro le donne, la cui giornata commemorativa cade nella giornata del 25 novembre e sul cui tema, per altro, l’amministrazione si era portata avanti durante i mesi, anche con delibera di giunta.

Il consigliere Caldarera (M5S) ha annunciato la prossima apertura di un centro violenza ad indirizzo segreto. Approvata la mozione del gruppo consiliare del PD (costituito da Di Bella e Campagna) all’unanimità, per l’istituzione di uno sportello a sostegno di imprese ed artigiani in crisi, che ha trovato appoggio nell’amministrazione.

Ritirato il regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento del Mercatino delle pulci, dell’hobbistica e del piccolo antiquariato. Bocciata dall’opposizione anche la delibera per l’istituzione delle guardie ambientali, su cui l’amministrazione puntava per monitorare la differenziata e contestualmente i fenomeni di abbandono di rifiuti e discariche abusive, e non solo.

Non è stata approvata la mozione del M5S, che invitava l’amministrazione formalmente a favorire l’adozione dei cani del rifugio sanitario della città, che ha superato la capienza prevista. In questi mesi, sono stati adottati molti animali anche al nord, grazie alle associazioni animaliste di concerto con l’assessore Barresi.

La mozione pentastellata prevedeva la registrazione dei nostri amici a quattro zampe su diverse piattaforme web gratuite specializzate e di ampia diffusione, visto che l’emergenza sanitaria in corso non permette le visite e l’allestimento di gazebi pro adozione.

Delusione è stata espressa dal Gruppo Consiliare dei 5 Stelle: “Ci spiace che il Consiglio Comunale non abbia accolto favorevolmente la nostra mozione. Sebbene il canile comunale versi in buone condizioni, come verificato a giugno scorso dalle Guardie Zoofile e, nonostante l’Amministrazione per mano dell’Assessore Barresi correttamente presta le dovute attenzioni alla materia (in questo ben collaborata ed in sintonia con le associazioni animalista del territorio), nell’autonomia propria del ruolo di Consigliere Comunale abbiamo provato a dare il nostro contributo con la mozione di indirizzo che ha lo scopo di dare la giusta attenzione alle adozioni degli ospiti del canile.

Adozioni che possono avvenire anche mediante l’utilizzo di portali a ciò dedicati e senza costi aggiuntivi per l’Ente in dissesto. Mentre la permanenza nel canile ha sempre un costo. Il Movimento 5 Stelle da sempre è sensibile a questa tematica e tra l’altro era pure scritto nel nostro programma elettorale che ci saremmo occupati anche degli “amici a 4 zampe” incentivandone la adozione.

Con questo spirito propositivo speravamo nell’accoglimento della mozione. Peccato! Comunque come gruppo consiliare non saranno lesinate energie a favore del “migliore amico dell’uomo”.