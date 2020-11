Obiettivo Città chiede annullamento bando per la concessione delle Palestre polivalenti dell’impianto di Via Tripoli. Presentata mozione

del 2020-11-25

Nei giorni scorsi vi avevamo dato la notizia ( clicca qui ) che il Comune di Castelvetrano aveva emanato un bando per l’affido in concessione della palestra polivalente sita all’interno dell’impianto sportivo di via Tripoli.

Il Gruppo consiliare “Obiettivo Città” ha presentato una mozione, che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, con la quale chiede l’annullamento di tale bando.

Nella mozione si legge che “da un esame della documentazione in possesso dagli uffici risulterebbe che:

1. il Comune non possiede la titolarità della proprietà delle strutture indicate nel sopracitato “Bando per la concessione delle Palestre polivalenti site all’interno dell’impianto Sportivo di Via Tripoli in Castelvetrano “ del 30/10/2020;

2. la convenzione stipulata tra il Comune e l'Associazione A.S. Basket Castelvetrano per la concessione di terreno stipulata il 20/03/1986 non è titolo di proprietà definito secondo le normative vigenti in termini di passaggi di proprietà;

3. il lotto di terreno nel 1986 concesso con delibera del consiglio comunale del 03/12/1986 in realtà non era più di proprietà comunale dal 1975 giusto atto pubblico del 19/05/1975 registrato il 03/06/1975 all' OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE VITTORIO EMANUELE II DI CASTELVETRANO prima e da ultima Devoluzione del Presidente della Regione di Palermo del 09/02/2011 all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, come si evince da visura storica catastale;

4. le strutture sportive identificate come strutture 1, 2 e 3 del “Bando per la concessione della Palestre polivalenti site all’interno dell’impianto Sportivo di Via Tripoli in Castelvetrano“ del 30/10/2020 non hanno certificato di agibilità rilasciato di recente necessario per gli interventi di manutenzione da fare e eventuali adeguamenti previsti dalle normative vigenti in termini di sicurezza e sulla precarietà degli interni degli immobili”.

Per tali motivi il gruppo consiliare chiede l'annullamento del bando nonché la regolarizzazione della titolarità di proprietà e accatastamento dei beni prima di immetterli nella lista del Patrimonio comunale, per evitare eventuali rivalse di enti o privati che recherebbero sicuramente danni economici in sedi giudiziarie.