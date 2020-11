Azienda di CVetrano dona al locale Distaccamento di Polizia Stradale una fornitura di mascherine riutilizzabili serigrafate

di: Redazione - del 2020-11-25

In un momento d'emergenza e grande difficoltà per tutti scatta la solidarietà. A sostegno della Polizia Stradale impegnata a fronteggiare il diffondersi del covid 19, si fa avanti l'azienda Fashion House di Castelvetrano che ha donato ai componenti del locale Distaccamento di Polizia Stradale una fornitura di mascherine riutilizzabili serigrafate. Un plauso va all'azienda per la sensibilità mostrata da sempre verso le forze dell'ordine.