Il Covid 19 in Italia tra restrizioni a slot machine, divieti di spostamento e non solo

del 2020-11-25

Il Governo attraverso diverse misure cerca di arginare l’avanzata del Covid-19. Con l’ultimo DPCM il Premier Conte ha disposto la divisione del territorio italiano in fasce. In base ad una serie di criteri (tra cui numero dei posti letto, indice di contagiosità e non solo) le Regioni sono state etichettate come gialle, rosse e arancione. Diverse anche le misure adottate in vari settori dell’economia. E’ stato, infatti, disposto il coprifuoco nazionale dalle 22 e i ristoranti e le pizzerie potranno lavorare solo con l’asporto.

La Regione Lombardia anche nel corso di questa seconda ondata sta registrando alti tassi di contagio e la dichiarazione di zona rossa dovrebbe avere come effetto nelle prossime settimane quello di ridurre la pressione sugli Ospedali dove sono sempre di più i ricoveri e sempre meno i posti letto disponibili. Tra le misure adottate anche la chiusura delle sale slot machine per evitare l’eccessiva permanenza di persone all’interno dei bar e sale da gioco.

E proprio il settore slot machine in crescita adesso si trova con un blocco che di certo non aiuterà lo Stato a ricevere gli introiti destinati a finire nelle casse statali.

E proprio il settore dei casinò digitali adesso sembra quello più accreditato a tenere il passo e a incrementare i ricavi a scapito di sale bingo, casinò terrestri e operatori di scommesse sportive obbligati a chiudere in seguito al secondo lockdown. Ormai manca poco all'epilogo del 2020 e il settore del betting e del gambling si preparano a conteggiare le perdite subite offline. Ma andiamo oltre.

Nonostante le numerose restrizioni e i divieti la popolazione, anche in Lombardia, sembra essere refrattaria alle regole e non poche sono le difficoltà per le forze dell’ordine a controllare le autocertificazioni. La suddivisione delle Regioni nelle varie fasce ha determinato non poche polemiche in ordine ai criteri utilizzati per classificare il livello di rischio legato al livello di contagio, capacità di tracciabilità e non solo. I primi effetti si stanno vendendo e il prossimo 3 dicembre alcune regioni tra cui la Toscana vedono vicina la zona arancione (ad oggi è zona rossa) con importanti effetti sull’economia in conseguenza del fatto che le restrizioni connesse alla zona rossa sono le più stringenti e limitanti anche nella vita sociale dei cittadini. L’avvicinarsi del Natale, il periodo dell’anno maggiormente proficuo dal punto di vista economico, sta spingendo il Governo a prevedere un allentamento delle restrizioni.

Nonostante i 5 miliardi del recente Decreto Ristori , il Premier Conte è stato chiaro nel dire che non sarà un Natale come gli altri anni. Ok ai regali e ai cenoni ma solo tra familiari conviventi. Sembra essere questa la strada scelta dal Governo per evitare la risalita della curva dei contagi che in questi giorni sta piano piano rallentando. Di certo va evitato l’allentamento di questa estate che ha determinato un progressivo e costante peggioramento della situazione fino ad arrivare al lockdown che, seppur più leggero rispetto a quello dello scorso marzo. L’auspicio è che la curva dei contagi torni a scendere allentando così la pressione sugli ospedali. Un ruolo fondamentale l’avranno i cittadini e il rispetto delle regole da parte di ogni persona rappresenterà il requisito fondamentale per un graduale ritorno alla normalità. Di certo non si verificheranno gli allentamenti che si sono registrati questa estate. Le restrizioni vi saranno e gli allentamenti e le riaperture saranno effettuate tenendo conto della necessità di dover tenere sotto controllo la curva dei contagi con l’obiettivo che non dovrà essere fallito di evitare una terza ondata di contagi che finirebbe per determinare un terzo lockdown.

Intanto ecco gli aiuti economici per i ristoratori e non solo , mentre le scuole continueranno a restare chiuse per le prossime settimane e la didattica a distanza resterà la regola nonostante questa non fosse l’idea iniziale del Ministro all’Istruzione Azzolina la quale si è battuta a lungo per far si che l’anno scolastico si svolgesse in presenza nell’interesse dello sviluppo cognitivo e sociale degli alunni.

Intanto dal 2021 dovrebbe essere avviata la distribuzione del vaccino messo a punto da Pfizer che ne ha attestato al 90% la capacità del farmaco di sconfiggere il Covid-19. Le attese sono tante e gli stati sono già in “gara” per accaparrarsi il maggior numero di dosi possibili da distribuire alla popolazione. In Italia, come confermato dal Ministro alla Sanità Roberto Speranza, i vaccini saranno somministrati con priorità al personale sanitario e agli anziani. Della distribuzione si occuperà il Commissario Straordinario Arcuri e i preparativi sono già partiti.