Castelvetrano piange Vincenzo Favoroso. Ieri sera il tragico epilogo

del 2020-11-27

Un giovane di Castelvetrano è stato ucciso con dei colpi di arma da fuoco. Il suo corpo è stato rinvenuto nella zona industriale. A perdere la vita un 33enne Vincenzo Adamo Favoroso detto “Takatà”. Vincenzo era un ragazzo molto solare, ben voluto e sempre disponibile. Grande tifoso della Folgore, aveva anche creato il gruppo storico old fans.

La sparatoria potrebbe essere scaturita a seguito di un dissidio, avvenuto durante una cena presso un'abitazione privata, in via Mazzini. Sarebbe stato poi caricato sopra una utilitaria e portato in campagna, forse per fare scomparire il corpo, che è stato ritrovato denudato dalla cintola in su.

(Sotto in foto il luogo del ritrovamento del corpo di Vincenzo Favoroso)

I Carabinieri stanno indagando per arrivare a chi materialmente ha sparato e per ritrovare l'arma. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per tutti i rilievi del caso.