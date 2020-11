"Ciao Tacatà. Una vita in Curva con noi tra fede rossonera e amicizia". Gli Ultras ricordano Vincenzo Favoroso

di: Redazione - del 2020-11-27

Caro Vincenzo, con il passare del tempo il dolore della tua assenza si fa sentire sempre di più. Durante i tuoi 33 anni vissuti hai donato tanto affetto e amore. Hai lasciato una grande eredità, sei stato da sempre un grande fratello per noi…. Sempre presente in ogni circostanza….. Sempre presente nei miei momenti felici e anche nei momenti tristi della vita di una Curva. Sin da ragazzino hai fatto comprendere la tua mentalità e la tua coerenza. Il tempo non guarisce nulla, il dolore non passa, aumenta sempre e la tua assenza spesso ci fa sprofondare in un dolore inaccettabile. Tu sei e sarai sempre con noi e la tua morte non sarà mai dimenticata. Ci mancherai tanto e non ci sarà mai pace ne felicità nel nostro cuore ma solo determinazione e coraggio di continuare.

Nostro fratello è morto e a noi è toccato l’ergastolo della sofferenza. Sono passate solo poche ore ma per noi il ricordo è sempre vivo.

Ultras Old fans gruppo storico Folgore Army