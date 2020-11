Campobello, centauro perde controllo del mezzo e sfonda un cancello. Prognosi riservata per il ragazzo

del 2020-11-28

Un grave incidente stradale si ê verificato ieri, intorno alle 18 di ieri a Campobello sulla via CB20.

Da una prima ricostruzione dei fatti il conducente di una moto G.L di 14 anni ha perso il controllo, per motivi da accertare, della sua due ruote finendo la sua corsa contro un cancello di una recinzione ed un'automobile in sosta. Il giovane coinvolto é in prognosi riservata, non in pericolo di vita, presso l’Ospedale di Castelvetrano. Sul luogo la Polizia Municipale ê intervenuta per i rilievi del caso.