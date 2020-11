Tra Santa Ninfa e Selinunte. Zen salva la vita a Max. Quando una donazione di sangue salva un amico a quattro zampe

di: Redazione - del 2020-11-28

Oggi vi raccontiamo, grazie alla nostra lettrice Elena Biondo di Santa Ninfa, una bella storia di solidarietà tra amici a quattro zampe.

"Mercoledì sera, ci racconta Elena, il mio cane di nome Max (meticcio di tre anni circa, adottato in canile da qualche settimana) dopo un controllo, presso l'ambulatorio (Pet Sanat) della Dott.ssa Barbara Occhipinti di Selinunte, a seguito delle analisi ematologiche, ha urgente bisogno di una trasfusione di sangue poichè in pericolo di vita.

Noi sconvolti dalla notizia abbiamo subito fatto qualche telefonata per cercare un possibile donatore che salvasse la vita al nostro amico a 4 zampe. Subito ci è arrivata risposta dalle volontarie dell'Oipa di Santa Ninfa che, nel giro di poche ore, sono arrivate per prestare soccorso a Max insieme a Stellina (di proprietà della volontaria Eleonora Leggio). La cagnolina è stata la prima candidata ma purtroppo non si è riusciti a fare la donazione perchè non compatibile.

L'indomani (giovedì mattina) a presentarsi davanti lo studio veterinario sono stati Hachito (di proprietà di Vincenzo Pipitone), Mafalda (randagia curata dai volontari dell'Oipa di Santa Ninfa, accompagnata da Asia giaramida e Alba Sutera), e Zen (di proprietà di Concetta Di Stefano) tutti si sono messi a disposizione prestandosi agli esami di routine per donare il sangue al loro amico MAX!

Il candidato ideale è stato Zen, labrador nero di 29 mesi, che con la sua proprietaria Concetta Di Stefano non hanno esitato a donare una sacca di sangue che ha poi salvato la vita a Max!

Dopo sei ore di trasfusione, seguiti dall' impeccabile controllo della dottoressa Barbara Occhipinti e la sua collaboratrice Lavinia, Max è fuori pericolo e non può che ringraziare tutte quelle persone e amici animali che tempestivamente si sono subito prestati in suo soccorso senza esitare!.

Donare può salvare la vita non solo agli umani ma anche agli animali. QUESTO VUOLE ESSERE IL MIO APPELLO. Inoltre, Zen, dopo il suo gesto d'amore, viene proposto come donatore avisino onorario a 4 zampe.

Voglio ringraziare tutti, conclude Elena, perchè hanno salvato la vita al mio adorabile amico a quattro zampe e lanciare un messaggio a tutti i proprietari di cani di mettersi a disposizione per le donazioni del sangue in caso di necessità. Grazie"

In foto Zen (cane nero) donatore e Max (cane beige)