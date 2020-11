CVetrano, approvato in Consiglio Comunale il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili"

del 2020-11-27

In foto: Il sistema delle piazze a Castelvetrano

Approvata in Consiglio Comunale del 24 novembre u.s. la delibera avente ad oggetto: "Art. 58 del D.L. 112/2008 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili per il triennio 2018/2020 – Modifica ed integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14/01/2020"

Si tratta di un atto che permetterà di poter mettere a reddito i beni immobili del Comune come recita la stessa delibera: “… questo Ente deve attivare tutte le necessarie procedure volte a massimizzare la redditività del proprio patrimonio immobiliare”.

A seguire gli immobili comunali interessati che sono in vendita o in affitto:

• Locali piano terra Piazza C. D'Aragona e Tagliavia ai numeri civici 1 – 2 – 3 - 4 e 5;

• Locali piano terra Piazza Umberto I ai numeri civici 1 – 2 – 6 -7 e 8;

• Locali piano terra Piazza C. D'Aragona e Tagliavia al numero civico 1 angolo via Vespri;

• Locali ex mercato ittico via San Martino;

• Locali Centro Servizi Integrato viale Autonomia Siciliana;

• Locali ex Vigili Urbani P.zza Matteotti (San Leonardo);

• Locali sede Banda Musicale via V. Veneto angolo via Centonze;

• Locali ex Saica viale dei Templi.