CVetrano, componenti IV Commissione denunciano: "Settore Turismo abbandonato dall'amministrazione"

di: Comunicato Stampa - del 2020-11-27

I sottoscritti Consiglieri Abrignani Angelina, Marco Campagna, Giuseppe Curiale, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Rosy Milazzo e Salvatore Stuppia componenti della 4° Commissione consiliare del Comune di Castelvetrano, ci siamo occupati di turismo in molti incontri, analizzando la situazione locale, i suoi sviluppi, ascoltando i rappresentati degli stakeholder del territorio che operano nel settore dell’impresa turismo.

Abbiamo ascoltato, ci siamo confrontati e come commissione abbiamo stimolato attraverso mozioni e interrogazioni l’amministrazione ad intervenire. Più volte abbiamo chiesto un confronto sulla visione del comparto turismo e sulle azioni che questa amministrazione voleva mettere in campo, ma non abbiamo avuto mai il piacere di ascoltare l’assessore al ramo, anche se più volte invitato in commissione.

Abbiamo raccolto l’input del rappresentante degli imprenditori del settore del turismo locale e come commissione abbiamo lavorato ad una stesura del regolamento della Consulta Comunale del Turismo, già esistente nel nostro comune, per adeguarlo alle nuove esigenze e figure che potessero dare un contributo fattivo alla programmazione del settore. Organo che è stato costituito ufficialmente in data 18.11.2020.

Abbiamo audito il sindaco con delega al Turismo confrontandoci e indicando percorsi virtuosi da intraprendere per aiutare un settore che oggi vive una crisi molto profonda, legata in parte alla crisi economica prima e adesso alla crisi pandemica. Va evidenziato che già nel tavolo anticrisi covid19, per affrontare, superare la crisi del settore e iniziare a battere nuove strade per un turismo più competitivo e di prospettiva le forze di opposizione al governo locale che vi facevano parte hanno proposto e indicato idee e progetti per il settore turismo anche per determinare una chiara vocazione per il nostro territorio in una fase particolare del Paese.

Il 9 novembre 2020, abbiamo raccolto la richiesta di una audizione in Commissione del Dr. Masella, rappresentante di tutto il comparto del turismo locale. Con garbo e con uno spirito di fattiva collaborazione il Dr. Masella ha lanciato nel suo intervento un grido disperato, denunciando la passività di questa amministrazione che non ha avuto il coraggio di compiere delle scelte per il settore abbandonandolo al suo destino non certo fulgido. Faceva presente la disponibilità da subito esternata dalla categoria ad una piena collaborazione con l’amministrazione comunale che non ha mai dato seguito ai tanti impegni assunti.

Chiedeva se c’è la volontà da parte dell’amministrazione di fare del nostro territorio un polo turistico, di avviare una programmazione turistica, visto che in un anno e mezzo non si è determinato alcunché. Perché il settore ha bisogno di una seria programmazione no di voucher, diversamente il destino è segnato non solo per gli imprenditori del settore ma anche per tutto il territorio di Castelvetrano, Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte. Pur tuttavia indicava delle linee guida per rilanciare il settore e l’offerta a titolo gratuito di consulenza di esperti del settore attraverso il progetto “CIVITAS”.

La Commissione nel prendere atto di questa richiesta di aiuto che giunge dopo che evidentemente il dr. Masella non ha trovato l’adeguata attenzione di altri organi di questa amministrazione, ha deciso di rendere pubblico attraverso un documento tale condizione.

Abbiamo già più volte attivato gli strumenti interni che sono propri della commissione e dei consiglieri comunali per essere da stimolo affinché questa amministrazione si attivi con idee e progetti, che abbiamo anche fornito, per iniziare una programmazione che coinvolga l’intero settore, con esito negativo.

Convinti che anche in un momento come questo di crisi pandemica bisogna lavorare affinché tale crisi possa essere un’opportunità con scelte coraggiose per una svolta del settore da troppi anni in crisi ed evitare che questo settore diventi preda di organizzazioni criminali e capitali illeciti.

Pertanto;

Denunciamo pubblicamente lo stato di abbandono del settore Turismo da parte di questa amministrazione.

Chiediamo che la Consulta Comunale del Turismo inizi al più presto a riunirsi affinché possa essere in questa fase un tavolo di concertazione e di programmazione allargato per sopperire alle carenze di questa amministrazione.

Castelvetrano 27.11.2020

F.to Abrignani Angelina

F.to Marco Campagna

F.to Giuseppe Curiale

F.to Rossana Ditta

F.to Ignazio Maltese

F.to Rosy Milazzo

F.to Salvatore Stuppia