La Sicilia da domenica diventa area gialla, pronta l’ordinanza del Ministro Speranza

del 2020-11-27

Area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. Lo prevede la nuova ordinanza che sarà firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e che sarà in vigore dal 29 novembre.

E’ il risultato della verifica sugli indici di contagio e del rapporto Iss Ministero di oggi. In 5 regioni non si registra un sovraccarico oltre la soglia critica del 30% dei posti letto Covid occupati per le terapie intensive. Si tratta di Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Veneto.

Passeranno da zona rossa a zona arancione invece Calabria, Lombardia e Piemonte.