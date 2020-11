I Consiglieri di "Bene Comune" sugli accadimenti dell'ultima seduta consiliare. "Da M5S errori grossolani"

del 2020-11-29

Continuano gli attacchi alla Maggioranza da parte dei Partiti di opposizione . Questa volta è il Gruppo Bene Cmune a fare delle previsioni con un comunicato stampa inviato la nostra redazione che pubblichiamo fedelmente

In realtà, Noi non le abbiamo mai viste! E, al termine degli ultimi Consigli Comunali, non possiamo esimerci da alcune importanti considerazioni sulla trasparenza e sul modo di far politica del Gruppo consiliare M5S, del Sindaco e della Giunta.

Emergono rappresentazioni non fedeli di ciò che accade, verità nascoste e realtà distorta: oggi l’Amministrazione Alfano che garanzie offre alla nostra Comunità? Per noi nessuna ormai ed è grande la nostra preoccupazione per il presente ed il futuro della nostra città.

Alcuni elementi a chiarimento e testimonianza di atteggiamenti e modi di fare non più tollerabili: TARI Vera realtà delle cose emersa in Commissione e in Consiglio: numerosi e gravi errori nella bollettazione, riconosciuti dal Sindaco e dagli uffici di competenza e, nonostante ciò, con grave abuso e danno per i cittadini, nessuna procedura s’intende avviare per rimediare.

MOZIONE D’INDIRIZZO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROPOSTA DAL M5S, “AL FINE DI AVVIARE DELLE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L’ADOZIONE DEI CANI OSPITI DEL CANILE MUNICIPALE”

Leggiamo con amarezza nella Pagina facebook dei Consiglieri Comunali M5S un’ambigua informazione sull’esito della mozione, votata favorevolmente solo dal gruppo proponente, con l’immagine di un cagnolino dietro le sbarre, accompagnata da consentiti commenti poco pertinenti e fuorvianti da parte di simpatizzanti ed attivisti del M5S. Cosa si vuol far intendere alla cittadinanza è chiaro: chi ha espresso voto negativo è contrario all’adozione dei cuccioli.

E’ vergognosa un’informazione del genere, parziale, incerta e non veritiera, avendo noi a chiare lettere affermato e condiviso la funzione sociale e l’importanza dell’adozione dei cani abbandonati e chiesto solo responsabilmente di riportare per completezza in un momento successivo la discussione in aula, in considerazione del fatto che la II Commissione sta lavorando alacremente sul tema e su una dettagliata regolamentazione.

Con l’appunto fatto, altresì, che poco si coglieva il senso della mozione, di un generico indirizzo di questo tipo, peraltro proposto dallo stesso M5S verso l’Amministrazione, forse indice di contraddizione interna al gruppo stesso e, al contempo, chiara manifestazione di un’urgenza e non rinviabilità dello stimolo perché Sindaco e Giunta nulla avevano fatto sulla questione, attendendo con inerzia il pungolo dei Consiglieri.

Inoltre, nel ricordare in proposito che comunque oggi nel nostro Comune è ancora vigente un regolamento “Un Fido Aiuto”, che consente l’adozione dei cani con espressa previsione di tutte le forme di pubblicità incentivanti (sito web, manifesti, volantini, mass media, manifestazioni etc…), deve dirsi che risulta ancor più grave che certi commenti e lamentele provengono proprio da Assessori.

Nello stesso tempo, però, tale situazione rappresenta di sicuro un’autodenuncia, considerato che l’impulso che doveva dare il Consiglio era di “ avviare delle iniziative volte a favorire l’adozione dei cani…”, stimolo ora ritenuto dal M5S indispensabile, come se si trattasse di un’autorizzazione, la cui mancanza non consentiva all’ Amministrazione di agire prima, né permette ora di lavorare efficacemente ed assicurare risultati.

Ripetiamo: la verità è che nulla si è saputo o voluto fare, neanche in tale campo, e si accampano oggi scuse, che sembrano veramente prive di reale significato.

PROPOSTA DI RATIFICA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI PREVISTI NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, AI SENSI DELL’ ART. 175, C. 4 TUEL

Proposta rinviata a data da destinarsi per dubbi sulla legittimità della stessa.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELLE PULCI, DELL’HOBBISTICA E DEL PICCOLO ANTIQUARIATO

Proposta ritirata dal Presidente del Consiglio, essendo emersi, nel corso della discussione, gravi errori nella procedura e mancata garanzia, da parte del Presidente della Commissione di riferimento, Cons. Mandina del M5S, della correttezza dell’iter.

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL’ISPETTORE AMBIENTALE

Proposta gravemente viziata. Al di là della rilevanza o meno di tali figure, il nostro Gruppo ha rilevato subito l’impossibilità di attribuire ad esse compiti di accertamento e redazione dei relativi verbali, pena l’espressa violazione di disposizioni di legge e indicazioni chiare da parte del Ministero dell’Interno e della Regione Siciliana.

Errori, quindi, grossolani riconosciuti da parte dal Capogruppo M5S Manuzza, favorevole ad eventuale ritiro della proposta.

Posta infine in votazione, l’opposizione ha espresso giustamente un voto negativo, mentre la maggior parte dei consiglieri M5S aveva in precedenza abbandonato l’aula ingiustificatamente e la restante parte si è espressa con voto positivo, nonostante le precedenti dichiarazioni da parte del Capogruppo circa la necessità di correzione e modifica dell’atto. Confusione, poca cura e grosse responsabilità sicuramente.

DIRETTA STREAMING DEL M5S

Il Gruppo M5S ha disinstallato le apparecchiature per lo streaming poco prima dell’abbandono polemico dell’aula da parte del Sindaco e dei Consiglieri pentastellati, non attendendo la fine dei lavori.

Nella Pagina facebook del Gruppo Consiglieri comunali M5S si parla ora di disguido e problema tecnico che “ha costretto” ad interrompere la diretta, ma non pare proprio che il Cons. Caldarera, il quale ha proceduto personalmente allo smontaggio, si sia espresso in questi termini in aula.

ECCO LA TRISTE VERITA’ DEI FATTI

Non è più possibile accettare tanti gravi errori e scorrettezze, oltre l’irresponsabile comportamento del Sindaco che polemicamente più volte abbandona l’aula, sottraendosi al confronto. In generale, atteggiamenti che sembrano ormai prendere in giro non solo i Consiglieri, ma anche i cittadini, con dubbia rappresentazione della realtà e denigrazioni gratuite.

Altro che trasparenza, buona politica e tutela della collettività! Noi continueremo a lottare, vigilare e controllare con rigore un’attività amministrativa, che purtroppo crea allarme e forte preoccupazione. Non smetteremo mai di agire per una piena tutela degli interessi della Comunità. Una seria e responsabile Politica non omette, non nasconde, ascolta, si confronta, accetta i suggerimenti e, soprattutto, ammette gli sbagli.

Che ne sarà della nostra povera città? A ciascun cittadino lasciamo ogni personale valutazione.

I Consiglieri di BENE COMUNE

Rossana Ditta (Capogruppo), Giuseppa Coppola, Ignazio Maltese