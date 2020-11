CVetrano, litigio ieri tra parenti. Morte naturale per 53enne. Figlio va in escandescenza e Carabinieri lo portano in caserma

di: Redazione - del 2020-11-30

Non dovrebbero esserci dubbi sulla morte naturale di L. S., 53 anni, di Castelvetrano che abitava in una traversa di via Partanna. Nulla ha potuto il 118 prontamente chiamato dalla moglie se non constatare il decesso.

Alla base un forte diverbio tra il figlio del muratore deceduto e alcuni parenti, arrivati nell’abitazione di L. S. con il quale pare non corressero buoni rapporti . Il figlio del deceduto di 21 anni è andato in escandescenza alla vista dei parenti e sono dovuti intervenire i Carabinieri che lo hanno condotto in caserma e non si esclude sia scattata una denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale.