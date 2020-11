Covid-19, Alfano: " Numero alto di contagi, teniamo alta l'attenzione. I contagiati attuali sono asintomatici"

del 2020-11-29

(ph. Gianni Polizzi)

Aggiornamento sui contagiati da Covid-19 a Castelvetrano da parte del Sindaco Alfano.

"Cari concittadini vorrei fare il punto dei contagiati della nostra cittadina, attualmente sono 245, un numero che va visto al lordo dei tanti che si presumono guariti guardando la data di rilevazione il contagio. E' un numero comunque alto che ci deve far continuare a tenere alta l'attenzione, indossare la mascherina .

I contagiati stanno abbastanza bene, sono asintomatici e aspettano solo che passi la quarantena per poter rifare il tampone molecolare e poter tornare, nel caso in cui fossero negativi, alle loro attività.

Speriamo che la curva dei contagiati torni a scendere in modo da poterci consentire di trascorrere le settimane prima del Natale in una maniera quasi normale, andare in giro seguendo le linee guida che ormai tutti conosciamo per dare un minimo di respiro anche alle attività commerciali che stanno soffrendo davvero tanto.Vi invito a continuare ad essere prudenti e rispettare le linee guida comportamentali ."