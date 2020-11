del 2020-11-29

Violento nubifragio a Castelvetrano che ha evidenziato le già note criticità in alcuni punti della città. Allagate alcune viene come la via Chinnici, Piazza Stazione, via Seggio, zona ponte Racamino. Arriva in redazione l’invito da parte del comando dei vigili di evitare di dirigersi verso queste zone.