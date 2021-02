di: Redazione - del 2021-02-03

Sono in corso i lavorazioni comunali presso l'asilo di Via Torino. In conseguenza della necessità da parte dell'impresa aggiudicataria di dovere intervenire, con manutenzione straordinaria, nei servizi igienici e nella condotta fognaria del plesso scolastico, il Sindaco ha disposto con apposita Ordinanza la chiusura nei giorni 5 e 8 Febbraio.