11 anni fa il Palermo giocava l’ultima partita in Europa

Sembra passata un’eternità per i tifosi siciliani e rosanero, eppure appena undici anni fa il Palermo guidato in panchina da Delio Rossi giocava l’ultima partita in una competizione internazionale. Si concludeva così un quinquennio particolarmente felice per la Sicilia intera, che aveva visto nel 2006-2007 addirittura tre squadre in massima serie: Catania, Palermo e Messina.

Dal 2005 al 2012: Sicilia protagonista anche in Europa

Così come avviene per le squadre più blasonate, anche il Palermo ha avuto il suo ciclo positivo, che ha portato la squadra del capoluogo siciliano a partecipare alle coppe europee per ben cinque anni, fra il 2005-2006 e il 2011-2012.

La squadra all’epoca presieduta da Zamparini ha avuto in quegli anni calciatori che sarebbero stati poi assoluti protagonisti sia in altri club che nelle proprie nazionali. Basta citare Edinson Cavani, Nocerino, Miccoli, Dybala, Pastore, per capire la qualità dei calciatori che hanno calcato il prato del Renzo Barbera in quegli anni.

L’ultima partita del Palermo in una competizione europea risale all’ultima gara del girone “F” dell’Europa League 2010-2011: era il 15 dicembre 2010 e il Palermo si imponeva “inutilmente” in Svizzera a Losanna con il goal di Muñoz, come si legge sul sito ufficiale dell’Europa League a questo link: https://it.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2003056--lausanne-vs-palermo/.

In realtà la stagione successiva i rosanero parteciparono al turno preliminare per accedere ai gironi di Europa League, ma furono eliminati dal Thun, sempre una squadra svizzera.

2006-2007: il massimo del calcio siciliano

La stagione 2006-2007 non è stata memorabile soltanto per i colori azzurri, capaci di vincere il nostro quarto mondiale della storia nel luglio del 2006, bensì ha rappresentato l'inizio di un’annata incredibile anche per il calcio siciliano.

A livello di club poche sono le soddisfazioni per la trinacria: già citate le qualificazioni del Palermo a Coppa UEFA e Europa League e, sempre i rosanero, furono protagonisti 2011 dell’unica finale di Coppa Italia disputata da una squadra siciliana, persa poi contro l’Inter per 3-1 a Roma, come si legge sul sito ufficiale dell’Inter al seguente link: https://www.inter.it/it/news/2020/05/29/.

Ma per tutto il movimento calcistico siciliano la stagione di Serie A 2006-2007 rappresenta in assoluto il momento più alto, con la partecipazione di tre squadre al massimo campionato di A. Catania, Messina e Palermo diedero vita a ben sei derby, al pari di ciò che succede attualmente con le squadre lombarde ed emiliane. Risultati che sembrano lontani, molto più di quanto effettivamente siano.

Sono infatti trascorsi “solo” 14 anni dall’incredibile Serie A con le tre siciliane e soltanto 10 dalla finale del Palermo di Coppa Italia, e 11 dalla sua ultima partecipazione a un girone di Europa League. Nell’attesa che tutto il calcio siciliano, da Trapani a Palermo, possa ricollocarsi dove conta, è bello rivivere le gesta di squadre non così lontane nel tempo, a dimostrazione che il calcio in Sicilia si può fare, e anche raggiungendo risultati importanti.