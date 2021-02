Ripresa campionato Eccellenza, lo sponsor della Folgore Vincenzo Onorio: "Meglio rimandare il tutto alla prossima stagione”

di: Elio Indelicato - del 2021-02-04

Mentre si parla di una ripresa del campionato di Eccellenza a marzo, lo sponsor folgorino non è dello stesso avviso, forte del fatto che altri presidenti di società pensano che sia opportuno che si sospenda per questa stagione definitivamente il campionato, senza né vinti né vincitori.

“Non credo che il campionato riprenderà. Se così sarà, credo che molte società potrebbero rinunciare.” A dirlo Vincenzo Onorio, sponsor della Dolce Onorio Folgore che ha molti dubbi sulla ripresa del torneo: “Senza pubblico, senza aiuti concreti da parte delle Lega, con difficoltà logistiche dovute alla pandemia, tutto diventa difficile. Personalmente ho troppa paura del Covid ”. In effetti la ripresa del campionato dovrebbe passare sicuramente attraverso i tamponi del pre gara con costi non indifferenti per le società, le cui risorse sono al lumicino e la ripresa del campionato a febbraio come si dice diventa un po' difficile pensarlo. Per Vincenzo Onorio: “meglio rimandare il tutto alla prossima stagione”.

Parlare oggi di calcio giocato a Castelvetrano diventa difficile. L’allenatore della Folgore Pietro Tarantino raggiunto telefonicamente vorrebbe parlare solo di calcio giocato: “continuiamo a vivere una situazione difficile e paradossale. Mi sento spesso con il gruppo di giocatori tra cui Gianni Corso, che dopo il brutto incidente ha ripreso ad allenarsi da solo, e siamo alla finestra. Da tempo non sento i vertici societari. Io sono qua a disposizione.”

Lo stesso allenatore prima che venisse bloccato il campionato, aveva avuto “carta bianca” per potenziare l’organico con un attaccante di peso, due difensori e un centrocampista, ma il prolungato stop, conclude il tecnico della Folgore “ha bloccato ogni trattativa e trasferimento, visto che anche gli atleti non intendono legarsi ad una società se non ci sono garanzie economiche per loro, ripresa campionato permettendo.”

Lo stadio è chiuso da mesi, le chiavi sono state consegnate dall’ assessore allo sport Filippo Foscari all’Ufficio patrimonio, in attesa di un affidamento alla società, che pare che non sia stato mai formalizzato per l’esosità del canone e avendo la società folgorina chiesto al Comune di voler pagare solo per l’uso ufficiale dello stadio per le gare interne e per qualche allenamento.

Intanto circola voce che si vorrebbe creare una società tutta di castelvetranesi e partire magari anche da una categoria inferiore ma sono allo stato attuale solo voci.