Questione 5 Stelle in Consiglio Comunale. "Congelato" l'ingresso in Consiglio di Aldo Tripoli

di: Elio Indelicato - del 2021-02-04

Quella che doveva essere una festa per il nuovo consigliere presente al suo primo consiglio comunale si è trasformata in un imbarazzante siparietto tra due consiglieri di maggioranza, tra il neo entrato a Palazzo Pignatelli tra le file del Movimento Cinque Stelle Aldo Tripoli e l’ex vice sindaco Biagio Virzì.

Quest’ultimo apertamente ha detto a chiare lettere che Aldo Tripoli non avrebbe diritto a sedersi sugli scranni di Palazzo Pignatelli, in quanto “debitore seriale” nei confronti del Comune. Una dichiarazione forte alla presenza del sindaco Enzo Alfano, che sicuramente non si aspettava tutto questo nonostante pare i rapporti tra i due non sono più idilliaci come prima.

Il dibattito seguito ha finito per congelare la proclamazione del neo eletto che dovrebbe prendere il posto di Maurizio Bonasoro, dimessosi per motivi di lavoro qualche settimana fa. “Chi riveste una carica pubblica non deve avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell’Ente. Chiediamo ai cittadini di pagare le tasse e poi accogliamo all’interno della casa comunale persone che hanno tributi insoluti con l’Ente”, ha tuonato Virzì.

Pare che Aldo Tripoli, che ricordiamo ha subito l’incendio della sua azienda agricola di Triscina la scorsa estate, aveva chiesto la rateizzazione di alcuni suoi debiti con l’Ente anche negli anni 2012-2013, ma che non è stata ufficializzata perché mancano i tabulati dell’Aegi, che gestiva la banca dati del Comune, che, una volta finito il rapporto con il comune, ha portato via.

Quindi in attesa di verifica, arriva la non compatibilità dello stesso Aldo Tripoli con la vittoria dell’opposizione. Dodici consiglieri hanno votato per il no, i si invece sono stati nove.

La consigliera dell’opposizione di Obiettivo Città Enza Viola, alla nostra redazione ha dichiarato: “A seguito dell'intervento del consigliere Virzì che parla di questione morale e di metodo e procedure per le eventuali verifiche che dovrebbero essere preventive rispetto alle surroghe, la sottoscritta in consiglio comunale ha preso parola per sottolineare che la vera contestazione esce fuori da Biagio Virzì consigliere di maggioranza che, piuttosto che festeggiare con il suo gruppo l'entrata di un consigliere comunale, che potrebbe essere molto più presente ai lavori in aula, solleva una questione di moralità nella sua relazione non nominando mai il consigliere Tripoli, ma parlando addirittura di debitore seriale, facendo solo adesso queste affermazioni considerando che lo stesso ha assunto ruoli apicali all'interno dell'amministrazione Alfano.

Sapeva per certo chi fossero i componenti della sua lista, sapeva chi poteva subentrare al posto di chi si è dimesso e solo ora solleva il problema sul metodo di controllo. Questa sua dichiarazione che ha gettato il dubbio sull’incompatibilità, poi votata in Consiglio, a mio parere è stata solo una resa dei conti con il suo gruppo consiliare e lo dimostra il suo voto diverso rispetto ai colleghi di partito.”

Sembrano lontani i tempi quando Virzì e Tripoli andavano assieme agli altri grillini e con il sindaco a bonificare alcune aree del cimitero per dare l’esempio. Adesso si aspettano altre mosse all’interno del Movimento Cinque stelle che deve ritrovare una sua identità ben precisa.