S. Ninfa: finanziamento da 1 Milione di Euro per il Palazzo Municipale. Ok dalla Giunta al progetto

di: Redazione - del 2021-02-05

La Giunta comunale di Santa Ninfa ha approvato il progetto esecutivo per l'efficientamento energetico del palazzo municipale per un importo complessivo di € 1.020.000,00.

Il progetto di efficientamento energetico del Palazzo Municipale del comune di Santa Ninfa è stato redatto nel mese di Dicembre 2020 dal Geom. Giuseppe Caracci.

L’intervento proposto prevede la sostituzione degli infissi esistenti di scarse caratteristiche termiche con infissi in alluminio a taglio termico, il rifacimento della copertura con adeguato isolamento termico, il rifacimento dei prospetti e l’installazione di impianti refrigeranti/caloriferi ai fini dell’efficientamento energetico.

Lo scorso settembre, il Comune di Santa Ninfa, in linea con gli obiettivi fissati per la riduzione delle emissioni di CO2, ha inoltrato richiesta al Ministero degli Interni – Dipartimento per gli affari Interni Territoriali per l’ottenimento del contributo per l’intervento di efficientamento energetico per l’ importo di € 1.020.000,00 di cui € 1.000.000,00 a carico del Ministero degli Interni ed € 20.000,00 a carico del bilancio comunale.