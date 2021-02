Il giro sotto la Curva, gli assembramenti e a CVetrano fioccano le multe. Sanzionata anche impresa funebre

del 2021-02-04

La normativa anti Covid è stata più forte dell’onda emotiva della tragica morte di un giovane di Castelvetrano e adesso fioccano i verbali nei confronti anche di qualche parente, del titolare dell’impresa funebre e anche di un assessore comunale.

Motivo del contendere, un corteo funebre con un saluto finale ad un ultras della Folgore all’interno della stadio municipale. Sono circa una ventina le persone raggiunte dalla sanzione amministrativa di 400 euro per avere violato le misure anti Covid sugli assembramenti spontanei come recita l’art 4/1 D.L N. 19/2020 contestato ai trasgressori.

Bisogna fare un passo indietro che riguarda la tragica fine di Vincenzo Favoroso, 33enne, ucciso da un colpo di fucile lo scorso 26 novembre che ha portato in carcere Gaspare Favoroso, attualmente indagato di omicidio colposo dopo una serata passata tra amici.

La notizia suscitò un’onda emozionale indescrivibile, alimentata sui social, soprattutto nel mondo sportivo perchè Vincenzo era un noto tifoso della locale squadra di calcio, un ultras che prima che venissero bloccati i campionati era sempre sugli spalti la domenica al Paolo Marino a incitare la Folgore.

I tifosi chiesero al Comune di potere prima dei funerali, far fare un giro intorno al perimetro di gioco alla bara, portata sulla spalla e per questo venne concesso il premesso, prima dei funerali che si svolsero subito dopo presso la Chiesa dei Cappuccini.

E intorno alle15 mentre il fratello di Vincenzo tra foto e filmati messe in rete gli amici iniziarono il giro sul manto erboso, comunicato dal Comune anche dalla stessa impresa funebre, i cancelli aperti favorirono l’entrata di molti giovani e tifosi che con canti e striscioni vollero ricardare il loro amico. Adesso arrivano i verbali tra lo stupore generale e di chi pensava di non aver fatto nulla di male.

Lo stesso Gianluca Fontana, titolare dell’Impresa funebre, aggiunge: “Io ho inviato una pec al Comune dove comunicavo la sosta del carro funebre davanti l’ingresso dello stadio dal lato via Marsala per consentire ai parenti di portare a spallo Vincenzo Favoroso. Sono molto amareggiato perché con l’assembramento non c’entro nulla, io sono stato chiamato per lavoro e non avevo nessun potere decisionale su chi doveva entrare.”

L’assessore Filippo Foscari non vuole rilasciare nessuna dichiarazione ma la sua amarezza palpabile”. Qualcuno su queste salate multe parla di “accanimento terapeutico”, altri di una giusta interpretazione della legge su input della stessa Questura.

E proprio attraverso le immagini e le foto sono state individuate alcune persone, magari qualcuno non aveva la mascherina o l’aveva abbassata, ma contravvenzionare qualche congiunto del giovane ucciso è sembrato un po’ forte. Dall’Ufficio stampa della Questura nessun comunicato fino ad ora, solo la dichiarazione che è stata violata la legge in un periodo molto difficile, pur con le attenuanti del caso.