Questione ghetto migranti nell’ex Cementificio. Le telecamere di Striscia la Notizia di nuovo a CVetrano

del 2021-02-05

Di nuovo a Castelvetrano le telecamere di Striscia la Notizia. È stato affrontato il tema del ghetto dei migranti presso l’ex cementificio “Cascio” tra Castelvetrano e Campobello.

Oggetto del servizio lo stato di degrado in cui vivono da tempo diversi lavoratori migranti nonostante da anni anche i residenti denuncino una situazione ai limiti della vivibilità e nonostante le ordinanze di sgombero emesse dal Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano.

Ad essere intervistato anche lo stesso Alfano al quale l’inviata di Striscia la Notizia ha posto alcuni quesiti in ordine a questa situazione di degrado per la quale non è stata trovata una soluzione nonostante vi sia stato un finanziamento regionale da quasi un Milione di cui ad oggi si sa ben poco.