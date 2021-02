Threebot, la start-up tutta siciliana per rilanciare il turismo

di: Francesco Accardi - del 2021-02-06

È 100% made in Sicilia la nuova start-up nata per rilanciare il turismo dopo un'annata particolarmente complessa come quella appena trascorsa. Premiata insieme con altri 9 progetti dal programma di Bravo Innovation Hub “+ Turismo + Cultura”, la startup che prende il nome di Threebot mira a supportare le imprese turistiche nel processo di digitalizzazione e di affiancare il viaggiatore nelle sue azioni di ricerca e acquisto.

Come nasce e quali obiettivi si pone Threebot

L'idea di realizzare un software interamente dedicato al rilancio del settore turistico è di Federico Lima, 28enne praticante avvocato palermitano, che all'inizio del lockdown nazionale nel mese di marzo ha cominciato a ragionare sulle difficoltà degli operatori del comparto e su ciò che si sarebbe potuto fare per aiutare tanto i viaggiatori quanto le imprese in una fase così difficile.

Threebot, questo il nome del progetto, si pone l'obiettivo di favorire la ricerca di itinerari e servizi da parte degli utenti, mettendo al contempo a disposizione di agenzie di viaggio e strutture ricettive una piattaforma digitale ad hoc.

Particolarmente apprezzato dalla commissione che ha giudicato gli 87 progetti pervenuti, Threebot si è collocato al quarto posto, ottenendo dunque i 40 mila euro di finanziamento per la realizzazione del prodotto di cui 20 mila da spendere in servizi di formazione, mentosrhip e networking, al fine di ottenere i migliori risultati una volta che il software sarà immesso definitivamente sul mercato.

Presumibilmente online per l'inizio della stagione estiva, Threebot rappresenta una soluzione intelligente e innovativa per sfruttare al meglio le potenzialità del web per creare valore lungo tutta la catena turistica, un obiettivo non semplice ma ancora più importante se si considera quanto accaduto negli ultimi difficili mesi.

Quali servizi includerà Threebot

Threebot, come detto, si rivolge sia ai viaggiatori che agli operatori del settore turistico, mettendo a disposizione appositi servizi rivolti ai diversi attori del mercato. Chi è alla ricerca di soluzioni di viaggio vicine ai propri bisogni, per esempio, potrà usufruire del supporto di Travelino, un assistente di viaggio dotato di intelligenza artificiale che saprà capire le intenzioni dell'utente mediante messaggi testuali e vocali, per poi proporgli percorsi e offerte specifiche.

Al tempo stesso, sarà possibile usufruire di una piattaforma dedicata a coloro che si occupano della distribuzione dei servizi di viaggio, chiamata “Digital agencies”, che permetterà di migliorare comunicazioni e rapporto tra le parti grazie ai vantaggi offerti dalla digitalizzazione.

Dall'intrattenimento al turismo: la rivoluzione web non si arresta

Quello di Threebot è uno dei numerosi esempi di intuizioni geniali che, grazie al web, riescono a prendere forma e a migliorare i servizi offerti in diversi settori. Quello turistico è certamente uno dei comparti che ha maggiormente conosciuto i vantaggi della digitalizzazione: basta pensare a quanto piattaforme e app come Booking o Trivago abbiano modificato il modo di approcciarsi alle offerte delle strutture ricettive e la comunicazione tra operatori e viaggiatori.

Chi viaggia, inoltre, può oggi trovare comodamente online guide turistiche sempre aggiornate, leggere informazioni e recensioni su luoghi di interesse storico-culturale, ristoranti e locali notturni, ma anche prenotare biglietti per i mezzi pubblici o per i musei, il tutto con un semplice click di mouse o con un tap sullo smartphone.

Non solo, grazie al web è oggi molto più facile anche rilassarsi e divertirsi quando si è lontani da casa, sfruttando per esempio i servizi offerti dalle piattaforme per la visione di film e l'ascolto di musica in streaming, così come quelli dei portali di gioco online.

Proprio in quest'ultimo ambito, i casino digitali hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione portando su PC e dispositivi mobili il meglio dei giochi tipicamente presenti nelle sale mondiali e accorciando, così, la distanza tra utente e casino.

Grazie ai portali dedicati ai giochi da casino, è possibile oggi sfidare altri utenti al blackjack così come effettuare una puntata su una delle numerose slot machine presenti nei cataloghi digitali, il tutto sfruttando le più moderne tecnologie portatili.

Insomma, in un mercato ricco e variegato come quello dei servizi digitali, Threebot può collocarsi certamente come un punto di riferimento per chi vive di turismo e per chi ama viaggiare smartphone alla mano: non resta che attendere i prossimi mesi per vedere i risultati di questo interessantissimo progetto.

Extra link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/bravo-innovation-hub