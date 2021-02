CVetrano, lavori di adeguamento nelle scuole per oltre 100 mila euro. Sospese le lezioni nelle classi interessate

di: Comunicato Stampa - del 2021-02-06

Il Comune di Castelvetrano ha ottenuto un finanziamento, per un importo di 130.000 euro, a seguito della partecipazione al Bando FESR per la “realizzazione di piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica” per “definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19”.

Si comunica quindi che a partire da giorno 8 febbraio, sino al 3 marzo, avranno inizio in alcune scuole di Castelvetrano (plessi Verga, Radice, Pappalardo) i lavori previsti dall’Amministrazione Comunale per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici.

I lavori saranno seguiti dalla V DIREZIONE ORGANIZZATIVA “Lavori pubblici” del Comune di Castelvetrano secondo un preciso cronoprogramma.

Come comunicato dalla dirigente scolastica prof.ssa M.R. Barone: “Il Sindaco ha ordinato la sospensione della didattica in presenza solo per le giornate dedicate al singolo piano: invece nelle classi ubicate nei piani non interessati dai lavori l’attività didattica continuerà in presenza”, in ogni caso variazioni al cronoprogramma saranno per tempo comunicate a docenti e genitori.