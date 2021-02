Marinella, i lavori al porto fermi da due mesi. Potrebbero servire più soldi. La Ditta interpella il Genio Civile

di: Elio Indelicato - del 2021-02-06

Da mesi i lavori al porticciolo di Marinella di Selinunte sono fermi con la seria preoccupazione dei pescatori che continuano a dovere convivere con le forti mareggiate di ponente e di scirocco che li costringono ad ancorare le imbarcazioni più grosse all’interno dello specchio d’acqua, essendo attualmente inutilizzabile la banchina di terra.

Ed è proprio da lì che erano partiti i lavori che prevedono l’allargamento della stessa. Le ruspe avevano già rimosso i vecchi basolati di cemento crollati a mare creando con una massicciata di pietre una vera e propria strada, da asfaltare successivamente.

I pescatori continuano a preoccuparsi perché vedono ancora una volta il porticciolo riempirsi di alghe e di sabbia e spererebbero che al più presto vengano consegnati i lavori per l’utilizzo soprattutto della realizzanda banchina di terra, dove sperano al più presto ormeggiare i loro natanti.

I lavori sono stati finanziati con il “Patto del Sud”, su cui molto si è speso l’assessore regionale Toni Scilla, che ha seguito l’iter amministrativo. Purtroppo sulla somma stanziata che doveva essere di un milione di euro circa, dopo alcuni tagli, si è arrivati ad una aggiudicazione dei lavori da parte del Dipartimento regionale Infrastrutture e Mobilità alla Cedit srl di Agrigento per 492.102,9 Euro, che sembrano veramente esigui per realizzare tutto quello previsto nell’appalto.

Volendo riepilogare gli interventi previsti, oltre alla realizzazione della banchina di terra lunga oltre cinquanta metri, la collocazione delle bitte, l’impianto di illuminazione, la rete idrica.

Inoltre, è prevista la rimozione della “montagna” di alghe accatastata e recintata all’interno dello specchio d’acqua che riguardava gli ultimi lavori urgenti di dragaggio effettuati con fondi straordinari stanziati della stessa Regione siciliana per venire incontro alle esigenze del pescatori, che non potevano più uscire dal porto, perché l’ingresso si era completamente intasato di alghe e di sabbia.

Sul fermo dei lavori dalla Cedit fanno sapere che: “Il progettista della ditta ha voluto rivedere il calcolo statico preventivamente stabilito, relativo alla paratia dei pali previsti per la costruenda banchina notando delle mancanze su alcuni impegni di spesa e ha inviato tutto al Genio Civile per ottenere una variante che tenga conto di costi superiori a quanto preventivamente ipotizzati. Si aspetta l’approvazione di tale variante per riprendere i lavori".