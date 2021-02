Tra sostenibilità energetica, spazio ai giovani, artigianato e non solo. Per S. Ninfa importanti progetti in cantiere

di: Mariano Pace - del 2021-02-07

“Semaforo verde” da parte della giunta comunale di Santa Ninfa, guidata dal sindaco Giuseppe Lombardino, che ha approvato il progetto esecutivo per “l’efficientamento energetico del Palazzo Municipale di Santa Ninfa”.Il piano progettuale, redatto dal geometra dell’ufficio tecnico Giuseppe Caracci, ammonta a 1.020.000.00. I relativi lavori saranno resi possibili grazie al finanziamento di 1.000.000,00 ottenuto dal Ministero dell’Interno. Il comune comparteciperà alla spesa per un importo di venti mila euro.

L’obiettivo è quello di “promuovere l’uso razionale dell’energia all’interno del territorio comunale, con la riduzione delle emissioni di CO2”. In dettaglio sono previsti: gli interventi di sostituzione degli infissi esistenti nel palazzo municipale, tutti di scarse caratteristiche termiche con infissi di alluminio a ”taglio termico”.

Poi ancora: il rifacimento della copertura con adeguato isolamento termico, il rifacimento dei prospetti e l’installazione di impianti refrigeranti/caloriferi ai fini dell’efficientamento energetico. Copia della delibera di approvazione del progetto esecutivo sarà trasmessa al Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni. Via libera della giunta comunale anche per la proposta progettuale “EduEco Lab”, presentata dal gruppo Scout Santa Ninfa (Agesci) in collaborazione con la Formalab srl.locale.

Così, il comune di Santa Ninfa potrà partecipare all’avviso: ”Fermenti in comune”, pubblicato da ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto proposto dal gruppo Scout è incentrato sul “protagonismo dei giovani del comune”. Loro dovranno operare al fine di “tutelare, promuovere e comunicare la ricchezza ambientale e culturale del territorio di Santa Ninfa”. In dettaglio, il piano progettuale prevede: la realizzazione di tre laboratori, quattro eventi musicali gratuiti e una animazione territoriale, la sistemazione a verde di un’area pubblica con piantumazione di alberi e piante.

E poi ancora: la realizzazione di un’area attrezzata con l’esposizione dei manufatti prodotti dai laboratori, la formazione di 100 giovani, la partecipazione di mille operatori pubblici e privati del territorio.

L’importo del progetto ammonta a 62 mila euro. Il finanziamento richiesto dal comune ammonta a 49 mila euro, il comune di Santa Ninfa cofinanzierà per un importo di 13 mila euro.