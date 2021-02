CVetrano, revocato incarico al Segretario Comunale. Dialogo in corso con altri Comuni

del 2021-02-09

(ph. Baldassarre Genova)

Con la delibera n. 9 del 2021, il Sindaco Enzo Alfano ha revocato il mandato fiduciario al segretario comunale dr.ssa Valentina La Vecchia.

Il Sindaco avrà tempo 180 giorni per emanare un bando per individuare l'importante figura. Per ora non si conoscono le cause cha abbiano indotto il Sindaco a revocare l’incarico alla Dott. ssa La Vecchia, incarico che ad interim andrà alla Vice Lia Mazzara. Non è noto il nome del sostituto anche se si cerca una figura segreteriale in condivisione con altri Comuni. Rumors di corridoio parlano di Gabriele Pecoraro attuale Segretario comunale di Menfi.