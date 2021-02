La partannese Antonella Vaccara nuova Dirigente scolastica alla “Capuana” di Santa Ninfa

di: Francesca Caprarotta - del 2021-02-09

“Il mio sogno da giovane dirigente è quello di contribuire alla realizzazione di una scuola di tutti e per tutti, che sia per ciascuno, luogo in cui stare bene, ambiente di crescita intellettuale e personale, luogo di apprendimento di saperi e di conoscenza, ma anche di idee, di valori e di competenze da portare nel contesto di vita per contribuire all’imprescindibile evoluzione che i cambiamenti socio-economiche e culturali impongono”.

Questo uno dei passaggi della lettera di saluti della partannese Antonella Vaccara, che assume l’incarico di dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Capuana” di S.Ninfa, in precedenza guidato dalla reggente prof.ssa Giulia Flavio, anch’ella partannese e dirigente a Campobello di Mazara.

Reduce da un incarico al nord Italia, ricco di soddisfazioni professionali, la giovane dott.ssa Vaccara adesso lavorerà nel suo territorio: sarà più facile seguire i suoi interessi, dall’associazionismo, alla lettura e alla cultura in genere.

Non di meno, finalmente non sarà più lontana dalla famiglia. “La possibilità di svolgere il mio nuovo ruolo, in questo amato contesto, - scrive nella lettera la dott.ssa Vaccara - non può che essere ispirata dal vivo senso di responsabilità con cui raccolgo una sfida avvincente: contribuire a promuovere la formazione di quei ragazzi che, costruendo il loro futuro potranno determinare futuro delle nostre comunità e del nostro territorio.”

Il nostro territorio si arricchisce nel mondo scolastico con una persona competente e di grande spessore umano, a cui la redazione di Castelvetranonews fa un grosso in bocca al lupo.