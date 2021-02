CVetrano, un passeggino vecchio e la finta beneficenza di alcuni che mortificano il lavoro dei volontari

del 2021-02-07

Da anni tutta la comunità castelvetranese ha sempre elogiato il lavoro e l’impegno dei volontari della parrocchia di Santa Lucia. La nostra redazione ne ha parlato spesso e ha sempre sostenuto l’operato di questo gruppo di persone, che ricordiamo fanno parte del “sogno” di Don Meli, di creare una comunità solidale che sia di aiuto a chi si trova in serie difficoltà soprattutto economiche.

Il servizio Caritas ha delle regole ben precise, dettate dal buon senso e ispirate ad un insegnamento importantissimo che ha lasciato Don Meli “Chi dona lo fa con amore, chi riceve lo fa con dignità”. Gli episodi in cui il senso di civiltà e soprattutto di solidarietà è venuto meno sono stati numerosi e sono stati “denunciati” sulla pagina facebook della parrocchia, per portare a conoscenza di questi fatti incresciosi l’intera comunità, con la speranza che episodi del genere non si ripetano mai più.

Purtroppo come recita un famoso detto “la mamma dei cretini è sempre incinta”, qualche giorno fa, i volontari della Caritas si sono trovati in una brutta situazione. Una coppia che aveva ricevuto dai volontari un passeggino scatolato, che i precedenti proprietari avevano donato, garantendo sullo stato integro del passeggino, lo hanno dovuto riportare indietro perché era in pessime condizioni, alcune parti erano rotte, altre bucate. I volontari si sono scusati con la coppia.

Avevano accettato in donazione il passeggino senza controllare l’effettivo stato in cui si trovasse, fidandosi delle presunte buone intenzioni del donatore. Ovviamente dopo questo increscioso episodio, i volontari della Caritas della parrocchia di Santa Lucia sono costretti, a malincuore, a verificare in presenza dei proprietari le condizioni di quello che si vuole donare alla comunità.

La decisione adottata è necessaria per garantire che la catena di solidarietà non si trasformi, a causa di qualcuno, in una discarica in cui portare tutto quello che non si usa più e che ormai è in pessime condizioni. Il grado di civiltà passa anche dal concetto di solidarietà.

Aiutare gli altri, donando qualcosa che ci appartiene è un gesto di grande generosità, ma l’episodio che abbiamo raccontato non ha assolutamente a che fare con questo. Mi chiedo e vi chiedo: dietro questi episodi di inciviltà c’è anche della cattiveria gratuita?