Negoziare online: ecco come imparare a farlo

di: Francesco Accardi - del 2021-02-08

Il trading online sembra essere un’attività che interessa molte persone. Soprattutto negli ultimi anni la sua fama ha continuato a crescere, e adesso in molti si chiedono se sia possibile cominciare a fare trading partendo completamente da zero.

La risposta è sì, ma a delle precise condizioni. Infatti è vero che adesso il mondo del mercato finanziario è aperto a tutti, e non è più appannaggio di pochi ricchi fortunati. Ma è vero anche che buttarsi completamente alla cieca in questo ambiente può portare ad un unico risultato certo: perdere i propri soldi.

Quali sono dunque le condizioni necessarie per cominciare a fare trading senza rischi? Vediamole insieme.

1. Informarsi è fondamentale

Se si è completamente a digiuno di finanza e di mercati, cominciare a fare trading è praticamente impossibile. Proprio per questo è consigliabile approcciare a questo mondo in maniera preliminare, cercando di prendere dimestichezza con la terminologia e con le notizie che riguardano il mondo della borsa.

Per farlo può essere utile consultare siti a tema specifico, come ad esempio Abcfinanze.com , su cui è possibile trovare moltissimi articoli e informazioni fondamentali per cominciare a farsi un’idea su come funzioni questo articolato mondo.

2. Scegliere dei corsi di formazione utili e soprattutto gratuiti

È molto facile trovare in rete corsi di formazione per trader. Il problema è che molti di questi hanno costi veramente esagerati ed esorbitanti. Molto spesso questi alti costi possono essere scambiati per garanzia di qualità alta e buoni risultati, ma la verità è che non è raro incappare in truffe.

Molti corsi infatti promettono grande successo, ma sono soltanto un modo per spillare soldi ai più ingenui. Proprio per questo è importante sapere che i migliori corsi per la preparazione del trader sono in realtà gratuiti, e sono offerti proprio dalle piattaforme di broker online che vengono utilizzate per fare trading.

Ad esempio, una di queste è Trade.com, che da la possibilità di accedere ad un’area didattica completamente gratuita in cui il trader può formarsi in autonomia. E proprio a proposito di broker online, vediamo nel prossimo punto come sceglierle.

3. Scegliere una piattaforma di trading online sicura ed affidabile

Per i principianti del trading online, la scelta della piattaforma di broker online è fondamentale. Questo intermediario è infatti necessario per poter investire in borsa, e sul web ce ne sono davvero tantissimi.

La base su cui scegliere la piattaforma è sicuramente la sua sicurezza. Deve essere infatti in possesso delle autorizzazioni CONSOB e CySec e seguire la regolamentazione MiFid. Inoltre non deve presentare costi eccessivi, anzi le migliori hanno zero costi di commissione. In questo modo il trader deve pagare soltanto lo spread, e nient’altro.

Molte sono le piattaforme che possono garantire la sicurezza dei trader. Oltre alla suddetta Trade.com possiamo menzionarne anche altre, come ad esempio:

● eToro

● Capital.com

● IQ Option

● Plus500

4. Scegliere in che modo investire

Altra premessa importante prima di cominciare a fare trading è capire in che modo si vogliono investire i propri soldi. E questo non riguarda soltanto la scelta del tipo di mercato (azionario, forex, immobiliare, ecc) o del tipo di asset, ma anche la modalità stessa con cui farlo.

Ci sono infatti due modi per operare sul mercato: tramite DMA, ovvero accesso diretto al mercato, comprando direttamente le azioni del titolo; tramite CFD, ovvero contratti per differenza, prodotti derivati delle azioni sul cui andamento si fa una speculazione.

A seconda delle proprie possibilità e anche di quelli che sono i propri obiettivi si compie questa ulteriore scelta. Dopodiché si è pronti ad agire, ricordando comunque di mantenere sempre un atteggiamento responsabile e i nervi saldi, necessari a chi vuole fare trading con successo.